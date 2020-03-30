Facebook запустил приложение Messenger для Windows и MacOS (фото, видео)

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Компания Facebook представила десктопную версию Messenger для Windows и MacOS.
Об этом говорится в блоге компании.
Facebook анонсировал десктопную версию на прошлогодней конференции. Из-за отмены нынешней конференции Messenger представили без анонса.
Приложение имеет такие же возможности, что и в версии для браузера. Так, у Messenger есть групповые звонки, возможность темного фона, наклейки, эмодзи, гифки и синхронизация чатов в мобильной версии и десктопной.
Фото: Facebook
Издание TechCrunch пишет, что сейчас самым большим недостатком мессенджера для компьютеров является то, что он позволяет лишь 8 участников в групповом видеочате.
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