Facebook запустил приложение Messenger для Windows и MacOS (фото, видео)

Компания Facebook представила десктопную версию Messenger для Windows и MacOS.

Об этом говорится в блоге компании.

Facebook анонсировал десктопную версию на прошлогодней конференции. Из-за отмены нынешней конференции Messenger представили без анонса.

Приложение имеет такие же возможности, что и в версии для браузера. Так, у Messenger есть групповые звонки, возможность темного фона, наклейки, эмодзи, гифки и синхронизация чатов в мобильной версии и десктопной.



Фото: Facebook

Издание TechCrunch пишет, что сейчас самым большим недостатком мессенджера для компьютеров является то, что он позволяет лишь 8 участников в групповом видеочате.