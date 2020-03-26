В Киеве разрешили скорость 80 км/ч (список улиц)

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/час.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

пр. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая окружная дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского пр.);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

пр. Бандеры (от пр. Оболонского до Северного моста);

пр. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

пр. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);

пр. Броварской (от пр. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до выезда из города);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

пр. Соборности.

На зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч.

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