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В Киеве разрешили скорость 80 км/ч (список улиц)

В Киеве разрешили скорость 80 км/ч (список улиц)

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/час.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

  • пр. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая окружная дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского пр.);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);
  • пр. Бандеры (от пр. Оболонского до Северного моста);
  • пр. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • пр. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);
  • пр. Броварской (от пр. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до выезда из города);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • пр. Соборности.

На зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч.

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По материалам Finance.UA
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