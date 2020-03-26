Процедуру переноса мобильного номера хотят упростить

В Нацкомсвязи планируют упростить процесс подачи заявления на MNP и сократить сроки процедуры.

Об этом сообщает НКРСИ

Украинский телеком-регулятор принял за основу проект изменений к порядку предоставления услуги переноса номера (MNP), нацеленный на упрощение процедуры. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 31 марта.

Что планируют изменить:

упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP ;

сокращение срока переноса номера до 2-х дней;

упрощение процесса идентификации абонента при подаче заявки на перенос номера.

Упрощенная процедура подачи заявления предусматривает, что абоненты смогут подавать заявление в одного оператора-получателя (One Stop Shop process) с одновременной регистрацией такого абонента.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;