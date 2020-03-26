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Процедуру переноса мобильного номера хотят упростить

Процедуру переноса мобильного номера хотят упростить

В Нацкомсвязи планируют упростить процесс подачи заявления на MNP и сократить сроки процедуры.

Об этом сообщает НКРСИ

Украинский телеком-регулятор принял за основу проект изменений к порядку предоставления услуги переноса номера (MNP), нацеленный на упрощение процедуры. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 31 марта.

Что планируют изменить:

  • упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP;
  • сокращение срока переноса номера до 2-х дней;
  • упрощение процесса идентификации абонента при подаче заявки на перенос номера.

Упрощенная процедура подачи заявления предусматривает, что абоненты смогут подавать заявление в одного оператора-получателя (One Stop Shop process) с одновременной регистрацией такого абонента.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

  • зарегистрировать на себя номер у старого оператора;
  • подать заявку новому оператору;
  • прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM-карту;
  • при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).
По материалам Finance.UA
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