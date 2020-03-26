С 1 апреля в наземном общественном транспорте Киева будут действовать новые виды проездных (инфографика)

С 1 апреля для проезда в столичном метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке будут действовать новые виды проездных билетов. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 399 от 05.03.2020 года.

Об этом сообщает КГГА.

Какие виды билетов будут действовать:

проездные билеты на определенное количество поездок,

безлимитные месячные проездные билеты,

так называемые «туристические билеты» (срок действия от 24 до 72 часов).

Купить проездной билет можно с помощью электронной карты Kyiv Smart Card синего цвета, пополнив ее от 1 до 50 поездок.

Где можно пользоваться – на всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения.

Стоимость каждой поездки дифференцируется пропорционально их количеству от 8,00 грн до 6,50 грн.

На карту можно «записать» максимум 100 поездок, при этом единовременно может быть приобретено не более 50 поездок.

Пластиковая бесконтактная карта киевского метрополитена действует до 31 марта 2021 года.

Безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия.

Его полная стоимость составит 1300,00 грн или 650,00 грн – на вторую половину месяца.

Стоимость билета в зависимости от количества поездок:

46 поездок в месяц будут стоить 290,00 грн и 145,00 грн – на вторую половину месяца;

62 поездки – 390,00 грн и 195,00 грн на вторую половину месяца;

92 поездки – 575,00 грн и 287,00 грн на вторую половину месяца;

124 поездки – 770,00 грн и 385,00 грн на вторую половину месяца.

Туристический билет – для туристов или гостей, находящихся в столице транзитом, вводится в действие так называемый туристический билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта и с определенным сроком действия с момента активации.

Он на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов – 150 грн и на 72 часа – 200 грн.

Как оплатить. Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или в пунктах пропуска киевского метрополитена. С помощью специальных устройств контролеры будут проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно в приложениях KyivSmartCity и Приват24, в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанке, IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью Киевстар СМАРТ⸱ГРОШІ и в кассах на станциях киевского метрополитена.

Если нет Kyiv Smart Card – оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет КП «Киевпастранс».

Бумажные билеты старого образца для одноразового проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере, городской электричке будут действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 гривен.