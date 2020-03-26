Как зарабатывать на китайских товарах

Начинать свое дело всегда сложно. Будущему предпринимателю необходимо найти надежных поставщиков, проверить качество продукции и позаботиться о доставке. Наиболее правильным решением станет закупка на прямую у производителя. Правда, придется столкнуться с таможенным оформлением и сертификацией ввезенных товаров. Такие жертвы оправдаются, если найти надежного перевозчика. Поэтому, заказ товаров из Китая с Meest China – это самый выгодный способ начать собственный бизнес.

Преимущества компании

Времена, когда для налаживания поставок требовалось ехать в страну производителя, давно прошли. Всемирная интернет-сеть и мобильная связь позволяют управлять бизнесом, не выходя из дома. А торговые площадки, такие как «Таобао», обедняют тысячи поставщиков, облегчая поиск необходимых товаров.

Meest China не просто транспортная компания. Это мощный помощник предпринимателя, который:

берет на себя ответственность за сохранность груза;

занимается проверкой качества и соответствия товаров;

несет финансовые гарантии за то, что перевозит;

оформляет все необходимые документы.

Нам доверяют, потому что мы берем в работу только те грузы, которые гарантированно сможем оформить, а не гоняемся за сомнительными предложениями.

Принцип работы

Мы специализируемся на доставке коммерческих сборных грузов, сотрудничаем как с предпринимателями, так и крупными компаниями. Благодаря большому опыту, у нас налаженная система, которая позволяет минимизировать риски и сократить сроки доставки, выкупить товар, заключить договор на систематические поставки или провести переговоры с китайским поставщиком.

Для оформления заказа необходимо подать заявку с указанием:

веса и стоимости;

ваших данных ( ФИО и телефон);

и телефон); способа доставки (авиа, ж/д, морем).

Все товары поступают на наш склад в Китае, где проверяются на наличие брака и сортируются по требованию заказчика. Узнать, сколько стоит перевозка грузов в Украину, можно на сайте .

Для удобства наших клиентов разработано мобильное приложение, в котором можно управлять отправлениями и получать актуальную информацию. Установив его, вы сможете:

рассчитать стоимость;

оформить доставку и отслеживать передвижение;

просматривать документы и фотоотчет консолидации груза;

быстро оплачивать услуги и получать кешбек.

Стоимость услуг включает транспортировку по Украине, таможенное оформление при ввозе в страну и доставку отправления до дверей заказчика. Выбрав Meest China, вы избавите себя от головной боли при доставке груза из КНР, потому что весь комплекс услуг от юридического оформления до окончательной доставки осуществляется профессионалами с богатым опытом работы. Обращаясь к нам, вы гарантировано получите персонализированный подход и успешный результат, независимо от типа отправления.