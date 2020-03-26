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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

Министерство здравоохранения разрешило открыть продуктовые рынки во время карантина.

Об этом говорится в постановлении Минздрава.

Условия, которые следует соблюдать:

  • это должен быть рынок пищевых продуктов;
  • на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
  • расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;
  • торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
  • для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Справка Finance.ua:

  • 23 марта Кабмин усилил карантин. С 12:00 24 марта, согласно решению Кабмина, украинцам запрещено выезжать за пределы страны в туристических целях.
  • В Украине работает только аэропорт “Борисполь”, все остальные закрыты.
  • Дистанция в 1,5 метра. Все учреждения, которые работают в период карантина, должны установить отметки социальной дистанции в 1,5 м. За соблюдением дистанции будет следить полиция.
  • 25 марта на селекторном совещании с городскими головами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя лишать людей возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно.

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По материалам Finance.UA
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