Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

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Министерство здравоохранения разрешило открыть продуктовые рынки во время карантина.
Об этом говорится в постановлении Минздрава.
Условия, которые следует соблюдать:
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