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Темпы роста реальных доходов населения замедлились в 1,7 раза

Темпы роста реальных доходов населения замедлились в 1,7 раза

Доходы населения Украины в 2019 году составили 3699,3 млрд грн, расходы – 3815,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, сокращение сбережений в 2019 году составило 116,2 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 67528 грн.


www.ukrstat.gov.ua

Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).


www.ukrstat.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. На 120 гривен больше, чем в январе.
  • Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилась на 0,5-0,7 млн. до 2,0-2,2 млн. лиц.
  • Задолженность по выплате заработных плат по состоянию на 1 марта составила 3019,8 млн. грн, что составляет 99,5% по сравнению с 1 февраля 2020 года.
По материалам РБК-Украина
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