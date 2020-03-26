Темпы роста реальных доходов населения замедлились в 1,7 раза

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Доходы населения Украины в 2019 году составили 3699,3 млрд грн, расходы – 3815,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, сокращение сбережений в 2019 году составило 116,2 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 67528 грн.
www.ukrstat.gov.ua
Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).
www.ukrstat.gov.ua
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