Темпы роста реальных доходов населения замедлились в 1,7 раза

Доходы населения Украины в 2019 году составили 3699,3 млрд грн, расходы – 3815,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, сокращение сбережений в 2019 году составило 116,2 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 67528 грн.



www.ukrstat.gov.ua

Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).



www.ukrstat.gov.ua

Справка Finance.ua:

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. На 120 гривен больше, чем в январе.

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилась на 0,5-0,7 млн. до 2,0-2,2 млн. лиц.