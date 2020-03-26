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Украинцы покупают в Приват24 меньше валюты, чем до карантина

Украинцы покупают в Приват24 меньше валюты, чем до карантина

За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Количество операций – в среднем 6 500 сделок в сутки по всем валютам, что соответствует показателям января-февраля 2020 года.

Объемы продажи долларов и евро с 23 по 29 марта 2020 года в среднем составили около $2 млн долл в сутки (в эквиваленте).

По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн, с 23 по 29 марта 2020 года осталось практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 13 100. За вторую карантинную неделю ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.

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По материалам Finance.UA
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