Украинцы покупают в Приват24 меньше валюты, чем до карантина

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За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Количество операций – в среднем 6 500 сделок в сутки по всем валютам, что соответствует показателям января-февраля 2020 года.
Объемы продажи долларов и евро с 23 по 29 марта 2020 года в среднем составили около $2 млн долл в сутки (в эквиваленте).
По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн, с 23 по 29 марта 2020 года осталось практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 13 100. За вторую карантинную неделю ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.
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