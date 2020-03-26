Граждане задекларировали более 20 млрд грн, полученных в прошлом году

Гражданами подано более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, на сумму 20,4 млрд грн, это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (по состоянию на 23 марта).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет – 443 млн грн, прирост по сравнению с прошлым годом – 69 млн грн или 18%.

Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн или на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По уровню задекларированных доходов больше всего декларировали:

г. Киев – 6,1 млрд грн.

Днепропетровская обл. – 2,2 млрд грн;

Харьковская, Львовская и Одесская – более 1 млрд грн.

Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

📍Донецкая обл. – 195 %.

📍Винницкая обл. – 174 %

Мои Fiнансы:

Декларированию подлежат следующие доходы:

от осуществления хозяйственной деятельности, полученные физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения);

от осуществления независимой профессиональной деятельности;

от лица, не являющегося налоговым агентом, кроме случаев, прямо предусмотренных НКУ ;

в виде отдельных видов налогооблагаемых доходов, не подлежащих налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобожденными от налогообложения;