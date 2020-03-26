Граждане задекларировали более 20 млрд грн, полученных в прошлом году

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Гражданами подано более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, на сумму 20,4 млрд грн, это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (по состоянию на 23 марта).
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в этом году составляет – 443 млн грн, прирост по сравнению с прошлым годом – 69 млн грн или 18%.
Сумма военного сбора составляет почти 73 млн грн, что на 15 млн грн или на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По уровню задекларированных доходов больше всего декларировали:
Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
📍Донецкая обл. – 195 %.
📍Винницкая обл. – 174 %
Декларированию подлежат следующие доходы:
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