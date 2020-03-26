60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса (инфографика)

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По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии.
Об этом говорится в исследовании Инфо Сапиенс.
Около половины украинцев, которые до карантина посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.
Заработки:
Выборка исследования составляет 809 респондентов.
Как искать работу во время карантина
Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.
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