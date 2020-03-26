0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса (инфографика)

60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса (инфографика)

По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии.

Об этом говорится в исследовании Инфо Сапиенс.

Около половины украинцев, которые до карантина посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.

Заработки:

  • Среди тех, кто работал до карантина, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме,
  • 34% — в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин,
  • 10% – потеряли работу из-за карантина
  • остальные не дали ответ на вопрос.

Выборка исследования составляет 809 респондентов.

Как искать работу во время карантина

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Мои Fiнансы:

  • В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина. На период карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты:
  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1 800 гривен (сейчас – 1 630 грн);
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.