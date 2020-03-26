60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса (инфографика)

По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии.

Об этом говорится в исследовании Инфо Сапиенс .

Около половины украинцев, которые до карантина посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.

Заработки:

Среди тех, кто работал до карантина, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме,

34% — в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин,

10% – потеряли работу из-за карантина

остальные не дали ответ на вопрос.

Выборка исследования составляет 809 респондентов.

Как искать работу во время карантина

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Мои Fiнансы:

Из-за карантина остановили работу около 700 тысяч предпринимателей, которые дают работу 4 млн человек.

В Государственной службе рассказали о выплатах безработным во время карантина. На период карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID -19 официально зарегистрированным безработным сохранят соответствующие выплаты:

для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1 800 гривен (сейчас – 1 630 грн);