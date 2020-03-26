Сколько денег и откуда перевели заробитчане в 2019 году (инфографика)

По итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,017 миллиарда долларов.

Такие данные приведены в финансовой статистике НБУ 30 марта.

Лидеры переводов:

Польша – 3,68 миллиарда долларов (по сравнению с 2018 годом объемы переводов почти не изменились).

Россия – 1,23 миллиарда долларов. При этом, переводы из РФ выросли на 143 миллиона долларов или на 13%.

Чехия – оттуда в Украину поступило 1,11 миллиарда долларов.

Из стран ЕС – 7,85 миллиарда долларов.

Из стран СНГ – 1,36 миллиарда долларов.

Национальный банк не исключает, что пандемия коронавируса может снизить объемы переводов украинских трудовых мигрантов. Ранее заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил: “Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были”.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов.

В течение 2019 года объем денежных переводов мигрантов вырос на 12,2% против предыдущего года и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.

Ранее Finance.ua писал, что, по данным последних лет, 69% украинских трудовых мигрантов были с Запада Украины, 70% – мужчины, а 33% из всех – имели высшее образование.

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