Больных Covid-19 будут лечить даже без декларации с врачом - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что медики окажут помощь всем инфицированным коронавирусом независимо от того, подписана ли декларация с семейным врачом.
Об этом Кличко заявил на брифинге 26 марта.
“Пациенты, не подписавшие декларацию с врачом, все равно должны получить медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача по месту жительства. Большое преимущество у тех, кто подписал декларацию (с семейным врачом. – Ред), в том числе право на бесплатные анализы, потому что средства за это государство перечисляет по программе “Деньги следуют за пациентом”, – сказал Кличко.
Также, по его словам, те, кто подписал декларацию с врачом, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.
“В нынешней ситуации мы должны оказывать помощь всем, у кого будет обнаружен коронавирус. Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль, то врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение, в случае необходимости направит в один из семи определенных лечебных центров”, – отметил Кличко.
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