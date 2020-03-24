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В Украине подорожают квартиры: прогноз эксперта

В Украине подорожают квартиры: прогноз эксперта

На фоне мировой пандемии коронавируса и введения карантина украинцы обеспокоены резким ростом курса доллара, а эксперты прогнозируют рост цен на продукты и лекарства. Вся эта ситуация также повлияла на рынок недвижимости в стране.

Как рассказал Тарас Годованец из архитектурного бюро “Аспект”, в первое время на рынке недвижимости будет сохраняться затишье, потому что люди не очень охотно совершают различные сделки на фоне того, что происходит что-то непонятное. А вот уже к концу года спрос на жилье повысится, следом начнут расти и цены.

“Цены до конца года вырастут в гривневом эквиваленте и упадут в долларовом. Это позволит рынку поднять продажи недвижимости после нынешнего уменьшения спроса. Люди будут забирать деньги из банков и будут вкладывать их в недвижимость. Также клиенты, у которых валютные сбережения, будут не против приобрести квадратные метры по выгодной цене. Несмотря на начало мирового финансового кризиса и проблемы с пандемией нового вируса — люди будут покупать недвижимость, но это будет отложенный спрос и при условии выгодных цен в валюте”, — поясняет эксперт.

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По материалам Сегодня
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