Как ФЛП III группы заполнить квартальную декларацию (видеоинструкция)

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Государственная налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами. Второй видеоурок посвящен тому, как через электронный кабинет заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФЛП), которые находятся на III группе.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
О чем можно узнать из видео:
Подать такую декларацию ФЛП могут с помощью личной части Электронного кабинета. Чтобы войти в личную часть сервиса, необходимо воспользоваться электронным ключом.
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