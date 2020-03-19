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Как ФЛП III группы заполнить квартальную декларацию (видеоинструкция)

Как ФЛП III группы заполнить квартальную декларацию (видеоинструкция)

Государственная налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами. Второй видеоурок посвящен тому, как через электронный кабинет заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФЛП), которые находятся на III группе.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

О чем можно узнать из видео:

  • как заключить с налоговой договор о признании электронных документов, который нужен для заполнения декларации;
  • как заполнить саму налоговую декларацию.

Подать такую декларацию ФЛП могут с помощью личной части Электронного кабинета. Чтобы войти в личную часть сервиса, необходимо воспользоваться электронным ключом.

Справка Finance.ua:

  • Первый видеоурок был посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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По материалам Finance.UA
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