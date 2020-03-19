Курс доллара США растет. Стоит покупать технику сейчас, и будет ли подорожание?

Ранее сообщалось о том, что украинцам стоит ожидать не только подорожания импортных электротоваров и гаджетов, но и их временного дефицита в связи с ростом курса доллара США, которое началось с распространением коронавируса и обвалом цен на мировом рынке нефти.

Производители и крупные игроки ритейла уже озвучили рост цен, в частности на продукцию, которая собирается в Китае. По их прогнозам, в основном подорожают мелкие гаджеты, технологически сложные в производстве аксессуары и электроника. Уже сегодня поставки техники из Китая задерживаются, а ее дефицит может вызвать рост стоимости некоторых товаров.

Как обстоят дела на рынке не только новой, но и комиссионной техники, мы узнавали у одного из участников рынка техно-ритейла. «Не смотря на то, что доллар растет, наши цены держатся на прежнем уровне. Более того, именно сейчас мы предлагаем клиентам акционные условия до конца марта, а также предоставляем дополнительные скидки. Так что если у вас было запланировано приобретение техники, сейчас самое выгодное время сделать это по сниженной цене», – сообщил Игорь Бабич, директор сети комиссионных магазинов техники «Техноскарб».

Совсем недавно в «Техноскарбе» ввели новую уникальную услугу «Гарантия на б/у технику до 30 дней», с возможностью возврата денежных средств до 14 дней с момента покупки, а свыше этого срока, можно претендовать на замену самой техники. Также, в интернет-магазине на сайте есть возможность приобрести проверенный товар . Покупая проверенный товар, можно детально ознакомиться с его характеристиками и состоянием в описании, еще до оплаты и получения. Менеджеры-консультанты делают дополнительные фото и видео обзоры, а также голографическую опломбировку, чтобы покупатель был защищен и уверен в качестве товара.

В «Техноскарбе» уверяют, что их цены остались такими же, а всю доступную технику можно купить в интернет-магазине. Онлайн-покупки – это безопасно, в условиях карантина в стране, и удобно, так как данная сеть сотрудничает с разными операторами курьерских служб доставки. На рынке наблюдается устойчивый спрос на мелкую и крупную бытовую технику, что объясняется массовым переходом на удаленную работу многих предприятий. Выдерживая карантинный режим, у людей есть необходимость в облегчении ежедневных забот по дому, а современные технические новинки с этим заданием идеально справятся.

Как видим, от разных участников рынка поступает разная информация, поэтому единственный вариант для выгодного приобретения – активное отслеживание текущих цен и предложений в онлайн точках продаж техники. Наряду с теми, кто уже успел поднять цены в связи с ростом курса валют, все еще можно купить дешевую технику на выгодных условиях.