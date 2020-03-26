Артем Ковбель: идеология команды как неоспоримое преимущество бизнеса в борьбе с COVID-19

Пандемия COVID 19 показала, что нет ничего вечного, и правила игры могут меняться буквально в течение недели, причем не локально, а глобально в рамках всего мира.

Так же как в фильме “Эффект бабочки”: «Взмах крыла бабочки в одной части мира может спровоцировать землетрясение в другой части».

Данный вызов для бизнеса, а именно ведение дальнейшей хозяйственной деятельности в условиях ограниченного спроса и падения платежеспособности со стороны клиента, при наличии кредитов (кредитная нагрузка), постоянных затрат (аренда офиса, заработная плата сотрудникам и т.д.) – является нелегким, поскольку на кону стоит выживание бизнеса в целом.

В таких условиях денежный поток (cash flow) – однозначно упадет из-за паники и неопределенности, а fixed cost, конечно, тоже будет сокращаться, но преимущественно остается константным.

Удаленная работа сотрудников компании – это новый формат работы, который однозначно, как лакмусовая бумажка, даст новые результаты и поднимет новые вопросы. Например – способность сотрудника сохранять эффективность при удаленной работе.

Сохранение заработной платы сотрудникам в условиях карантина как абсолютное решение для получения оптимального результата в части его эффективности

Мое глубокое убеждение, что сохранение ЗП в полном объеме – далеко не 100% решение, ведь каждый из нас понимает, что настрой на работу отличается от настроя дома.

Мы с командой, к примеру, вот уже на протяжении последних 5 лет всегда собираемся на пару часов в воскресенье для того чтобы:

подготовиться морально к рабочей неделе и сгладить эмоциональный перепад: дом-офис;

спланировать задачи на неделю и распределить роли между членами команды. Обязательно ставьте дедлайны, ведь задача без дедлайна — это проваленная задача;

еще раз напомнить друг другу о ключевых параметрах эффективности, так как именно Key Performance Indicators ( KPI ) помогут определить счет на табло по итогам месяца и конкретную эффективность каждого из членов команды и результата хоз. деятельности компании;

свериться, идем ли мы в графике в части поступлений со стороны клиентов – (cash flow check);

спланировать тактические и освежить стратегические действия (план на год), согласно концепции Деминга OODA – observe-orient-decide-act – режим работы, в рамках которого идет сверка в части четкого выполнения поставленных задач.

Рекомендую и вам проводить такие встречи. Неоспоримым эффектом (уже могу сказать исходя из своего опыта) от такого типа подготовки к трудовой неделе является самое ключевое, то что невозможно купить ни за какие деньги — идеология команды.

Нематериальный актив, который однозначно выступит локомотивом в такое сложное время

Идеология — неподвластна времени, условиям и правилам игры, влиянию внешних факторов на каждого из членов команды, поскольку является безусловной, как любовь к своему ребенку. В моей компании идеология состоит из 30 правил. Вот несколько таких правил:

сделайте из работы хобби;

будьте 24/7/365 на связи. Ведь пропущенный звонок — это путь к бедности;

правило заката солнца гласит о том, что каждая задача должна быть выполнена до 16:00;

исключайте прокрастинацию (постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений – ред.);

выталкивайте себя из зоны комфорта, ведь прогресс возможен исключительно в зоне дискомфорта.

Воспитывайте свои команды в первую очередь идеологически, тогда эффективность Вашей команды будет безусловной и неуязвимой даже при воздействии макроэкономических факторов, таких как COVID-19!

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP