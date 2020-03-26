Артем Ковбель: идеология команды как неоспоримое преимущество бизнеса в борьбе с COVID-19

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Пандемия COVID 19 показала, что нет ничего вечного, и правила игры могут меняться буквально в течение недели, причем не локально, а глобально в рамках всего мира.
Так же как в фильме “Эффект бабочки”: «Взмах крыла бабочки в одной части мира может спровоцировать землетрясение в другой части».
Данный вызов для бизнеса, а именно ведение дальнейшей хозяйственной деятельности в условиях ограниченного спроса и падения платежеспособности со стороны клиента, при наличии кредитов (кредитная нагрузка), постоянных затрат (аренда офиса, заработная плата сотрудникам и т.д.) – является нелегким, поскольку на кону стоит выживание бизнеса в целом.
В таких условиях денежный поток (cash flow) – однозначно упадет из-за паники и неопределенности, а fixed cost, конечно, тоже будет сокращаться, но преимущественно остается константным.
Удаленная работа сотрудников компании – это новый формат работы, который однозначно, как лакмусовая бумажка, даст новые результаты и поднимет новые вопросы. Например – способность сотрудника сохранять эффективность при удаленной работе.
Сохранение заработной платы сотрудникам в условиях карантина как абсолютное решение для получения оптимального результата в части его эффективности
Мое глубокое убеждение, что сохранение ЗП в полном объеме – далеко не 100% решение, ведь каждый из нас понимает, что настрой на работу отличается от настроя дома.
Мы с командой, к примеру, вот уже на протяжении последних 5 лет всегда собираемся на пару часов в воскресенье для того чтобы:
Рекомендую и вам проводить такие встречи. Неоспоримым эффектом (уже могу сказать исходя из своего опыта) от такого типа подготовки к трудовой неделе является самое ключевое, то что невозможно купить ни за какие деньги — идеология команды.
Нематериальный актив, который однозначно выступит локомотивом в такое сложное время
Идеология — неподвластна времени, условиям и правилам игры, влиянию внешних факторов на каждого из членов команды, поскольку является безусловной, как любовь к своему ребенку. В моей компании идеология состоит из 30 правил. Вот несколько таких правил:
Воспитывайте свои команды в первую очередь идеологически, тогда эффективность Вашей команды будет безусловной и неуязвимой даже при воздействии макроэкономических факторов, таких как COVID-19!
Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP
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