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Топ-3 автомобиля с дизайном от знаменитых модных брендов (фото)

Топ-3 автомобиля с дизайном от знаменитых модных брендов (фото)

Скорость и мощь автомобиля – это важные критерии оценки. Но также важен комфорт водителя и крутость внешнего вида. Именно поэтому некоторые автопроизводители стали сотрудничать с популярными брендами модной индустрии, чтобы их автомобили поражали одним своим внешним видом. На некоторые из этих интересных экземпляров непременно стоит взглянуть.

Citroen и Lacoste


Citroen
Довольно необычный концепт-кар от компании Citroen и бренда Lacoste впервые был представлен на Парижском автосалоне 2010 года. Главным посылом модели было объединение мира авто, спорта и моды. Впрочем, производители намеревались лишь привлечь к себе внимание. Автомобиль так и не вышел на широкий рынок. Двери у машины отсутствовали, как и приборная панель с крышей. Наверху находилось что-то вроде балки в форме буквы Т, а передние фары и вовсе были скрыты под кузовом.

MINI и С.P. Company


MINI

Общее детище автопроизводителя MINI и итальянского бренда С.P. Company отличалось контрастными оранжевым Orange Vitamin и насыщенным зеленым Jungle Green окрасом. Дизайн имел характерные черты C. P. Company – аллюзию на линзы (капюшоны курток C. P. производились с линзами – ориентированность на гонщиков), логотип, карманы и шрифты. Технические же характеристики не были изменены: мотор Cooper S на 190 лошадиных сил остался прежним.

Lamborghini и Versace


Lamborghini

В 2008 году дизайнеры Versace объединили усилия, чтобы создать уникальный Lamborghini Murciélago LP 640 Roadster Versace. Автомобиль был разработан под заказ и с греческими мотивами. Впервые машина была представлена на Парижском автосалоне в 2006 году: 631-сильный, 6,5-литровый двигатель V12, с сиденьями из мягкой кожи наппа с выполненными вручную вышивками, украшенной приборной панелью и центральной консолью.

По материалам УБР
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