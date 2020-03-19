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Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирус

Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирус

Прибывшие накануне в Украину экспресс-тесты на выявление коронавируса развезут спецрейсами по медицинским учреждениям страны до конца понедельника.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

“Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны”, — заверил глава МВД.

Справка Finance.ua:

  • Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
По материалам Finance.UA
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