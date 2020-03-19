Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирус

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Прибывшие накануне в Украину экспресс-тесты на выявление коронавируса развезут спецрейсами по медицинским учреждениям страны до конца понедельника.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.
“Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны”, — заверил глава МВД.
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