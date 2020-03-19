COVID-19: как изменятся философия и форматы коммерческой недвижимости

Жесткие ограничения дают толчок к развитию инноваций и повышению эффективности. О долгосрочных последствиях COVID-19 и о влиянии на рынок недвижимости пока еще говорить рано, все зависит от сценариев развития пандемии.

Эксперты Colliers International подготовили анализ первой реакции игроков профессионального рынка на вызовы пандемии.

«Кризис любой природы дает возможность обновления. Даже самый пессимистичный сценарий предполагает восстановление экономической активности в конце 2020 – в начале 2021 года. К этому времени мы увидим новые форматы, технологии и решения, которые показали свою эффективность в условиях пандемии», – прокомментировал управляющий директор Сolliers International (Украина) Александр Носаченко.

Гостиницы, торговля, логистика:

в краткосрочной перспективе наиболее пострадают от последствий пандемии индустрии туризма, розничной торговли и развлечений. В связи с закрытием государственных границ и чрезвычайными карантинными мерами, предпринимаемыми правительствами разных стран, Всемирный совет по туризму и путешествиям ( WTTC ) в начале марта 2020 г. предупредил, что количество международных поездок может упасть на 25% в текущем году, под риском – 50 миллионов рабочих мест, связанных с туристической индустрией;

оптимистичный сценарий: после спада во втором и третьем кварталах возможен нейтральный экономический рост в четвертом квартале 2020 года.

Офисная недвижимость:

рынок офисной недвижимости Киева уже несколько лет находится в фазе арендодателя. Учитывая низкие темпы ввода нового предложения при растущем спросе, на рынке наблюдается дефицит качественных офисных помещений;

в структуре украинского спроса наиболее подверженные рискам индустрии занимают не более 10%. Поэтому украинский рынок офисной недвижимости входит в кризис с достаточно устойчивыми позициями. На динамику сделок повлияет приостановка некоторых переговоров – по причине закрытия воздушных сообщений между странами, т.к. лица, принимающие решения, временно откладывают свои визиты в страну.

Торговая недвижимость в условиях экономики StayAtHome:

наиболее успешно этот период пройдут ритейлеры товаров первой необходимости и аптеки, которые ощутят увеличение оборотов в краткосрочной перспективе.

при оптимистичном прогнозе развития вспышки коронавируса, сезонный пик продаж, который обычно приходится на четвертый квартал, сможет помочь восстановлению и снизить риски для многих ритейлеров;

негативный сценарий предполагает снижение потребительской активности на 25% во втором-третьем кварталах 2020 г;

в Украине, учитывая ограничительные меры со стороны правительства, сегмент торговой недвижимости существенно просядет в показателях операционного дохода.

Складская недвижимость:

рынок складской недвижимости Киева уже несколько лет находится в фазе арендодателя, что означает – спрос превышает предложение. Драйверами спроса в последние годы были логистические компании, компании e-commerce индустрии и фармацевтики. В условиях активизации бизнеса этих индустрий в период ограничительных карантинных мер не исключены попытки расширения занимаемых площадей складской недвижимости в краткосрочной перспективе. В то же время, в среднесрочной перспективе, перебои в поставках из Китая и Европы могут наоборот замедлить оборот товаров и несколько снизить спрос на складские помещения.

Гостиничная недвижимость:

в столице некоторые отели закрываются на период, пока не прояснится ситуация, т.к. необходимости в рабочем процессе по причине отсутствия туристов нет;