COVID-19: как изменятся философия и форматы коммерческой недвижимости

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Жесткие ограничения дают толчок к развитию инноваций и повышению эффективности. О долгосрочных последствиях COVID-19 и о влиянии на рынок недвижимости пока еще говорить рано, все зависит от сценариев развития пандемии.
Эксперты Colliers International подготовили анализ первой реакции игроков профессионального рынка на вызовы пандемии.
«Кризис любой природы дает возможность обновления. Даже самый пессимистичный сценарий предполагает восстановление экономической активности в конце 2020 – в начале 2021 года. К этому времени мы увидим новые форматы, технологии и решения, которые показали свою эффективность в условиях пандемии», – прокомментировал управляющий директор Сolliers International (Украина) Александр Носаченко.
Гостиницы, торговля, логистика:
Офисная недвижимость:
Торговая недвижимость в условиях экономики StayAtHome:
Складская недвижимость:
Гостиничная недвижимость:
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