Мошенники, представляясь налоговиками, просят перечислить средства на карту - ГНС

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На Житомирщине мошенники, представляясь налоговиками, просят перечислить средства на карточку.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на странице в FACEBOOK.
Как действуют. Мошенники звонят с номера (097)792-99-20, представившись сотрудником налоговой, требуют от бизнеса «материальную помощь» путем перечисления денежных средств на счет №5375414116569780 в Приватбанке.
Налоговики не могут обращаться к плательщикам с подобными просьбами.
В случае выявления фактов мошеннических действий, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилию, имя, номера телефонов, номера карточных счетов и т. д.).
Если вы пострадали от действий аферистов или имеете информацию о таких случаях, просим ни в коем случае не перечислять денежные средства и немедленно уведомить органы Нацполиции и Государственной налоговой службы.
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