Мошенники, представляясь налоговиками, просят перечислить средства на карту - ГНС

На Житомирщине мошенники, представляясь налоговиками, просят перечислить средства на карточку.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на странице в FACEBOOK.

Как действуют. Мошенники звонят с номера (097)792-99-20, представившись сотрудником налоговой, требуют от бизнеса «материальную помощь» путем перечисления денежных средств на счет №5375414116569780 в Приватбанке.

Налоговики не могут обращаться к плательщикам с подобными просьбами.

В случае выявления фактов мошеннических действий, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилию, имя, номера телефонов, номера карточных счетов и т. д.).



Если вы пострадали от действий аферистов или имеете информацию о таких случаях, просим ни в коем случае не перечислять денежные средства и немедленно уведомить органы Нацполиции и Государственной налоговой службы.