Google Translate запустил функцию синхронного перевода (фото)

Google Translate запустил функцию синхронного перевода — пока только для пользователей Android.

Об этом говорится в блоге Google.

Чтобы включить синхронный перевод, нужно нажать на Transcribe, выбрать язык, на котором будет разговор, и на какой нужен перевод.

Перевод будет происходить в режиме реального времени. В компании обещают, что переведенный текст будет отображаться на экране без задержек.

Пока новая функция доступна на английском, французском, немецком, русском, испанском, хинди и тайском языках. В дальнейшем планируют добавить и другие языки.



Фото: Google