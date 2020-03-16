Google Translate запустил функцию синхронного перевода (фото)

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Google Translate запустил функцию синхронного перевода — пока только для пользователей Android.
Об этом говорится в блоге Google.
Чтобы включить синхронный перевод, нужно нажать на Transcribe, выбрать язык, на котором будет разговор, и на какой нужен перевод.
Перевод будет происходить в режиме реального времени. В компании обещают, что переведенный текст будет отображаться на экране без задержек.
Пока новая функция доступна на английском, французском, немецком, русском, испанском, хинди и тайском языках. В дальнейшем планируют добавить и другие языки.
Фото: Google
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