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ДТЭК перечислил 23,4 млрд грн налогов в госбюджет в 2019

ДТЭК перечислил 23,4 млрд грн налогов в госбюджет в 2019

Группа ДТЭК в 2019 году суммарно перечислила в государственный бюджет Украины 23,4 млрд грн налогов и сборов, выплаты сотрудникам в виде зарплат составили 14,4 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Ответственные компании должны на собственном примере демонстрировать, что главная задача бизнеса – это вклад в построение экономики страны и регионов, развитие общества в целом. Одним из таких прямых взносов является выплата налогов, из которых формируется бюджет страны. В 2019 году ДТЭК заплатил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов. Это 2,6% от всех налогов, поступивших в бюджет Украины за прошлый год, и 12,2% от всех налогов, которые получил бюджет от топливно-энергетического комплекса страны”, – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

С этих 23,4 млрд гривен налогов 19,6 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,8 млрд грн – в местные бюджеты.

Также в компании сообщили, что по результатам года в рейтинг “Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины” вошли 10 компаний группы ДТЭК: “ДТЭК Павлоградуголь”, “ДТЭК Нефтегаз”, “ДТЭК Востокэнерго”, “ДТЭК Западэнерго”, “ДТЭК Днепрэнерго”, “ДТЭК Добропольеуголь”, “ДТЭК Днепровские электросети”, “Одессаоблэнерго”, “ДТЭК Трейдинг”, “Киевоблэнерго”.

В компании добавляют, что ДТЭК как член Всемирного экономического форума (World Economic Forum) разделяет ценности, провозглашенные в Манифесте организации в январе 2020 года, где среди главных месседжей – компании должны стремиться к благосостоянию своих сотрудников, а также своей деятельностью обслуживать общество и поддерживать общины, в которых работают.

По материалам РБК-Украина
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