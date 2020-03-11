Военкоматы приостановили призыв в армию

В связи с карантином из-за коронавируса приостановлен призыв граждан на срочную военную служб. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

Впрочем, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические меры.

“По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского, военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, до отдельного распоряжения”, – говорится в сообщении.