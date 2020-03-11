0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 146 0

НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.

По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.

При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а до конца дня не остается невыполненных заявок.

Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем.

Справка Finance.ua:

  • С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.
  • По данным Нацбанка, население за 5 дней купило 300 млн долларов, нерезиденты – 8 млн долларов из 2,1 млрд долларов общего спроса.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.