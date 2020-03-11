НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.

По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.

При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а до конца дня не остается невыполненных заявок.

Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем.

Справка Finance.ua:

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.