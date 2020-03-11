НБУ продолжит продавать валюту для поддержки гривны

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Национальный банк Украины продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.
Как отметил Чурий, НБУ проводит политику плавающего курса с 2015 года, сглаживая колебания на валютном рынке.
По его словам, валютный рынок, прежде всего, реагирует на кризисные ситуации.
При этом Чурий заявил, что НБУ полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а до конца дня не остается невыполненных заявок.
Напомним, по данным НБУ, банковская система Украины на сегодняшний день имеет значительный запас ликвидности, но Национальный банк готов поддержать банки в случае возникновения проблем.
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