Межбанк: Нацбанк опять пытался спасти гривну

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Во вторник валютный рынок уже привычно опять лихорадило. И как все предыдущие дни – как за счет местных факторов, так и за счет международных валютных ралли по паре евро/доллар.
На внешних рынках евро обвалился относительно доллара почти на 2 американских цента – до 1,0972 доллара к моменту написания статьи, что очень много для этой пары. Именно поэтому за день это опосредовано сыграло и на украинском межбанке, где евро подешевел на 30 копеек при продаже – с 30,0557/30,0864 до 29,6353/29,7835 гривен к концу сессии 17 марта. Спекулянты активно отработали по евро, что добавило им заработка к уже привычным играм с долларом.
Не отставала сегодня и гривна. На фоне ажиотажа по скупке доллара на межбанке – дорожал и наличный рынок, где спреды между покупкой -продажей доллара в некоторых совсем уж отчаянных обменках достигали 1,2-1,5 гривны и более. Владельцы обменок откровенно пользовались нехваткой наличной валюты и задирали котировки.
Но и межбанк не отставал. За день доллар подорожал при продаже на 14 копеек – с 26,98/27,01 до 27,01/27,15 гривен. При этом мог уйти и к отметкам в 27,30-27,50 гривен, и только массированные вливания Нацбанка опять спасали гривну. Регулятор продавал сегодня доллар в начале по 26,99 гривен, затем по 27,10 и 27,15. Но как только он уходил с межбанка – курс опять рос. Ситуация к концу дня осталась нервной и малопонятной для большинства игроков, что обещает и завтра продолжение валютных качелей.
Ход торгов:
Сессия по доллару началась сразу с преодоления нового психологического порога в 27 гривен – с уровня 26,98/27,01 гривен, что было выше почти на 30 копеек вчерашнего закрытия. Спрос снова превышал предложение. Нацбанк вышел с продажей первых $100 млн по 26,99 гривен. Их размели сразу и на 11 часов доллар остановился на отметке 27,00/27,02 гривен, но уже к 12:00 взлетел до 27,07/27,09. Нацбанк снова продавал доллар, но уже по 27,10. Продал еще $100 млн. Но спрос снова быстро поглощал все предложение и к обеду курс ушел к отметке 27,12/27,15. НБУ опять вышел на торги с новой котировкой продажи – по 27,15. Это удержало курс в пределах 27,12/27,15 на 14:00, а затем на единичных сделках покупатели уже отчаянно боролись по ценникам и курс покупки стал проседать при сохранении котировки продажи на том же уровне – до 27,08/27,15 на 15:00 и до 27,01/27,15 к концу сессии.
Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – фактически ценники Нацбанка и формировали курс на межбанке в течение дня.
Главные события 17 марта на межбанке:
1) Доллар с утренних 26,98/27,01 гривен вырос до 27,01/27,15 к завершению сессии;
2) НБУ как минимум трижды продавал доллар. В начале по 26,99 гривен, затем – по 27,10 гривен, а потом и по 27,15. Продал по нашим оценкам всего не менее $250-300 млн ;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0317 гривны, а официальный на 18 марта составил 27,0566 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,08/ 27,15
евро – 29,75/ 29,82
российский рубль – 0,360 / 0,361
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