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😷 Киев ежедневно будет получать 4-5 тыс. тестов на коронавирус, - КГГА

&#128567; Киев ежедневно будет получать 4-5 тыс. тестов на коронавирус, - КГГА

В Киеве в ближайшее время ожидают поставку 4-5 тыс. тестов для диагностики коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, сейчас пройти тестирование на наличие инфекции можно в нескольких столичных больницах.

“Это больницы №4 и №9. Это Александровская клиническая больница. Детские больницы №1 и №2, инфекционная детская больница, а также перинатальный центр на Оболони. Тестов на сегодня достаточно. Мы ожидаем со дня на день уже регулярные поступления. Это 4-5 тысяч в день для того, кому по медицинским показаниям потребуется пройти тест”, – заявил Поворозник.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что до конца текущей недели Украина получит один миллион быстрых тестов на коронавирус. Зеленский уточнил, что тесты будут уже в эту субботу, 21 марта.

По материалам РБК-Украина
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