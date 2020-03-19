Не хватит рабочих рук: польских фермеров беспокоит введенный в Украине карантин

Из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих для сбора клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.

Об этом пишет AgroTimes со ссылкой на польские СМИ.

Издание отмечает, что польские эксперты высказывают различные мнения — от страха и паники до прагматизма и умаления проблемы.

“По крайней мере, клубника будет дороже”, — комментируют последние.

Фермеры опасаются, что карантин затянется больше, чем на три недели.

Справка Finance.ua:

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