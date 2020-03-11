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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (35,284 млн и 64,921 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 40), максимальный курс продажи доллара 27,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,02-27,03 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 100,205 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0000 – 7 777
27,1000 – 50 000
27,1000 – 55 001
27,1000 – 99 999
27,0800 – 45 000
27,0700 – 100 000
27,0500 – 200 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,5000 – 110 000
26,8500 – 1 400
27,0000 – 100
27,0500 – 25 000
27,0500 – 10 000
27,0500 – 6 500
27,0500 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1479 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8302 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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