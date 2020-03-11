По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (35,284 млн и 64,921 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 40), максимальный курс продажи доллара 27,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,02-27,03 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 100,205 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0000 – 7 777

27,1000 – 50 000

27,1000 – 55 001

27,1000 – 99 999

27,0800 – 45 000

27,0700 – 100 000

27,0500 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5000 – 110 000

26,8500 – 1 400

27,0000 – 100

27,0500 – 25 000

27,0500 – 10 000

27,0500 – 6 500

27,0500 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1479 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8302 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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