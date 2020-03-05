😷 Нацбанк рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса

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В Национальном банке рекомендовали украинцам поменьше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Национальный банк предлагает предпринимать меры, позволяющие обезопасить себя во время операций с наличными:
Как отмечается, именно сейчас привычка к безналичным расчетам может пригодиться. Так, в этот период рекомендуется:
“С целью уменьшения рисков распространения коронавируса наличность, которую Национальный банк Украины будет получать от банков, поначалу будет храниться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)”, – отмечают в Нацбанке.
Только после этого периода хранения будет производиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.
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