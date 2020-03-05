В Польше назвали "Северный поток-2" угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что проект газопровода “Северный поток-2” является угрозой для Европы.

Чапутович отметил, что “Северный поток-2” представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности.

“Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика – “Газпрома”. Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок”, – заявил министр.

Отвечая на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что “Польша готова к любому сценарию”.