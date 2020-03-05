Межбанк: валютный рынок лихорадит. Причем сильно

Второй день подряд валютный украинский рынок лихорадит. Причем – сильно. Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе, сегодня опять было не скучно никому: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. Давление на гривну только усиливается, а объявление карантина из-за коронавируса – только подливает масла в огонь для спекулятивной раскачки рынка и в первую очередь – наличного.

Большинство населения слабо понимает реальную связь коронавируса и экономики, но видимо “советская психология” в нас еще заложена чуть ли не на уровне генетики. Наслушавшись сообщений политиков (большинство из которых просто пиарится на этой проблеме) об эпидемии коронавируса – наши граждане бросились скупать “соль и спички”, а часть более платежеспособных людей – как всегда в обменник.

Это только на руку спекулянтам, которые без особых причин решили на этом ажиотаже подзаработать и стали взвинчивать котировки. К вечеру сегодняшнего дня часть обменок ставили курс продажи на уровне 27 гривен, но покупали при этом гораздо ниже – по 25,90-26,40. Идет откровенная игра “на повышение”, а доверчивые люди опять наступают на те же валютные грабли. Ничему не учит наш народ жизнь. А ведь все уже помнят доллар по 40, а затем откат котировок. Пострадали паникеры, накупившие дорогого доллара и мы надеемся, что хотя бы сейчас этот лохотрон не пройдет.

По факту, сегодня на межбанке ощущался серьезный рост спроса на валюту, который гасил НБУ своими многократными интервенциями. Начинал с самого утра продавать по 25,55 гривен, а затем с шагом в 5 копеек при каждом новом выходе дошел до продажи по 25,75 к концу активной части сессии. Всего по нашим подсчетам Нацбанк продал сегодня не менее $200 -250 млн, чтобы в очередной раз сбить ажиотаж на рынке.

Экспортеры продавались только “задорого” и придерживали валюту до последнего. Finance.ua призывает не поддаваться панике и перестать играть в валютную рулетку тем гражданам, кто зарабатывает свои кровные тяжелым трудом. Надо же когда-то делать выводы и на наступать на те же грабли.

Ход торгов:

Торги по доллару начались с уровня 25,535/25,555 гривен, что изначально было выше вчерашнего закрытия 25,375/25,41. Спрос снова ожидаемо превышал предложение и НБУ с самого утра продавал валюту траншами, повышая каждый раз цену своих интервенций на 5 копеек. Начинал с 25,55 гривен, а последние ценники уже ставил на отметке в 25,75.

В 11 часов доллар подорожал до 25,56/25,58 гривен, несмотря на первые продажи Нацбанка. К 12 часам курс вырос до 25,60/25,63 гривен, но как только регулятор в очередной раз уходил с рынка – тут же взлетал выше предыдущих уровней.

К обеду котировки достигли отметки 25,67/25,695 гривен. А к 14:00 ненадолго остановились на уровне 25,67/25,70. Но затем уже на небольших спекулятивных сделках его догнали до отметки 25,72/25,74 к 15 часам и до 25,72/25,75 к концу дня.

Завтрашний день опять начнется с давления на гривну, но мы надеемся, что руководство Нацбанка продолжит активно противодействовать спекуляциям и окончательно своими интервенциями остановит ползучую девальвацию гривны.

Тем более, что такой рост котировок начинает угрожать инфляционным прогнозам Нацбанка по году, а чиновникам регулятора завтра надо что-то говорить в свое оправдание при оглашении своих решений по учетной ставке. И грош цена будет всему инфляционному таргетированию и валютной политике НБУ, если за счет теперешних спекулятивных атак на гривну Нацбанк не сможет совладать с ситуацией и за счет роста курса – взорвет до новых высот ценники в магазинах. Люди этого уже просто не поймут.

Главные события 11 марта на межбанке:

1). Доллар с утренних 25,535/25,555 гривен вырос до 25,72/25,75 к завершению сессии;

2). НБУ сегодня снова многократно продавал доллар, постепенно повышая ценники с шагом в 5 копеек – с 25,55 до 25,75 гривен. Продал по нашим оценкам всего не менее $200-250 млн;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 25,5801 гривен, а официальный на 12 марта составил 25,624 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,71 / 25,74

евро – 29,14 / 29,17

российский рубль – 0,3585 / 0,3591

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1273 / 1,1275

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