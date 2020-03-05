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Аpple запатентовала смартфон с двумя экранами (фото)

Аpple запатентовала смартфон с двумя экранами (фото)

Samsung, кажется, делает большие ставки на складные телефоны, и другие компании тоже изучают их, так что только вопросом времени был складной iPhone. Но недавно выданный патент предполагает, что Apple может пойти немного в другом направлении.

Cult of Mac обнаружил патент, названный “Система с несколькими электронными устройствами”, и он описывает телефон с двумя экранами, которые можно объединить, чтобы создать по существу один большой дисплей, немного похожий на LG Dual Screen. За исключением случаев, когда между дисплеями имеется разрыв, реализация Apple будет стремиться минимизировать или удалить этот разрыв, создавая иллюзию одного большого экрана.


Патент Apple, фото patft.uspto.gov

Это очень похоже на настоящие складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, каждый из которых действительно имеет только один экран. Но наличие двух дисплеев может позволить Apple избежать проблем с долговечностью устройства.

Это также может позволить использовать более универсальное устройство. Например, второй экран может быть отсоединяемым. Тогда пользователи могли бы выбрать, хотят ли они в два раза большее устройство с двумя экранами или меньше одноэкранное. Точный дизайн, который Apple будет использовать, неясен, поскольку в патенте подробно описываются многочисленные возможности, включая дизайн, который допускает большой плоский экран, немного похожий на Galaxy Fold, и тот, который объединяет экраны под углом, больше похожий на ноутбук. Конечно, не стоит ждать, что Apple обязательно выпустит подобное устройство, но мы уже знали, что Apple изучает такую возможность.

По материалам bigmir.net
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