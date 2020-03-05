😷 Из-за коронавируса может пострадать качество обслуживания кредитов

«Корона-кризис» окажет негативное влияние на банковскую систему по всему миру, особенно в первой половине года. Так считают эксперты рейтингового агентства Moody’s, прогнозируя ухудшение качества обслуживания кредитов.

Как сообщает издание Handelsblatt, для минимизации экономических последствий эпидемии органы банковского надзора всех стран находятся в тесном контакте с крупнейшими банками.

США. После повышения ключевой ставки на прошлой неделе ФРС обратилась к банкам с призывом помочь своим клиентам в эти трудные времена. Финучреждениям было рекомендовано с пониманием реагировать на их сегодняшние финансовые трудности.

Евросоюз. Финансовый сектор Германии, Испании, Италии активизировал усилия для поддержания торговли ценными бумагами и текущих платежных операций.

На пятницу запланировано совещание министерства финансов ФРГ с представителями банков для разработки совместных действий, чтобы помочь клиентам, испытывающим финансовые проблемы в связи с эпидемией.

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Между тем, среди сотрудников Deutsche Bank уже зарегистрирован первый случай инфицирования на Франкфуртской бирже на Майнцер Ландштрассе. Помещение было тщательно продезинфицировано, сотрудников разделили на группы. Часть осталась работать здесь, часть перевели на другую торговую площадку во Франкфурте.

Испанский Santander предпринял еще более решительные шаги, отправив со вторника всех сотрудников в Мадриде на 15 дней на удаленную работу ввиду того, что в понедельник правительство Испании решило закрыть в столице со среды все детские сады, школы и университеты.

Британский ипотечный кредитор Halifax, Северная Ирландия, закрыл колл-центр, где работают 1000 сотрудников.