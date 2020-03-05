0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 305 0

Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк

Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк

В Национальном банке Украины подтвердили, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. Однако инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

В 2019 году именно приток иностранных инвестиций в государственные облигации стал одним из факторов, которые привели к существенному укреплению курса гривны, объяснили на фейсбук-странице Нацбанка.

Читайте также: Мировые биржи пережили худший день с 2008 года

Там также добавили, что ситуация с падением цен на нефть не причиняет ущерб украинской экономике.

“Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей,” – отметили в Нацбанке.

Чтобы поддержать стабильность украинской валюты, НБУ в первой половине 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Падение курса гривны остановилось во второй половине дня.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.