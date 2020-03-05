Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк

В Национальном банке Украины подтвердили, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. Однако инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

В 2019 году именно приток иностранных инвестиций в государственные облигации стал одним из факторов, которые привели к существенному укреплению курса гривны, объяснили на фейсбук-странице Нацбанка.

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Там также добавили, что ситуация с падением цен на нефть не причиняет ущерб украинской экономике.

“Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей,” – отметили в Нацбанке.

Чтобы поддержать стабильность украинской валюты, НБУ в первой половине 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Падение курса гривны остановилось во второй половине дня.