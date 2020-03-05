Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины подтвердили, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. Однако инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.
В 2019 году именно приток иностранных инвестиций в государственные облигации стал одним из факторов, которые привели к существенному укреплению курса гривны, объяснили на фейсбук-странице Нацбанка.
Читайте также: Мировые биржи пережили худший день с 2008 года
Там также добавили, что ситуация с падением цен на нефть не причиняет ущерб украинской экономике.
“Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей,” – отметили в Нацбанке.
Чтобы поддержать стабильность украинской валюты, НБУ в первой половине 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Падение курса гривны остановилось во второй половине дня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 985 11
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 3821 8
За долги по коммуналке у украинца забрали автомобиль и продали его на аукционеВчера, 12:32 - 3512 5
😷Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину – торгпред4 ч. назад - 1289 4
😷 Италия прекращает выплаты по ипотеке из-за коронавирусаВчера, 15:19 - 5741 4
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен4 ч. назад - 8796 2
😷 Италия прекращает выплаты по ипотеке из-за коронавирусаВчера, 15:19 - 5741 4
Цены на нефть и падение рубля: что происходит с российской экономикойВчера, 16:00 - 4339 2
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 3821 8
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре2 ч. назад - 3487 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая2 ч. назад - 143
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 2238
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1357 2
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 891 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 854 1