Запуск 4G в киевском метро обошелся в 150 миллионов

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Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.
Об этом сказал директор по регуляторному обеспечению компании “Киевстар” Александр Когут во время демонстрации запуска 4G на станции метро Академгородок 5 марта в Киеве.
“150 миллионов гривен — стоимость проекта для всех операторов 4G в метро, если считать наш общий проект”, – заявил он.
Когут добавил, что постепенно 4G подключат на всех станциях метро до конца 2020 года, если городской совет примет решение о плате за доступ телекоммуникационных операторов к инфраструктуре города.
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