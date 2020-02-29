Запуск 4G в киевском метро обошелся в 150 миллионов

Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.

Об этом сказал директор по регуляторному обеспечению компании “Киевстар” Александр Когут во время демонстрации запуска 4G на станции метро Академгородок 5 марта в Киеве.

“150 миллионов гривен — стоимость проекта для всех операторов 4G в метро, если считать наш общий проект”, – заявил он.

Когут добавил, что постепенно 4G подключат на всех станциях метро до конца 2020 года, если городской совет примет решение о плате за доступ телекоммуникационных операторов к инфраструктуре города.

Справка Finance.ua: