В ЕС прокомментировали перестановки в украинском Кабмине

Европейский Союз отметил прогресс правительства Алексея Гончарука и надеется, что новый Кабинет министров продолжит проводить реформы в Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС констатировал значительный прогресс предыдущего Кабмина, особенно – в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

“Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый. Верховенство права остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций (в Украине. – Ред.)”, – цитирует заявление ЕС журналист.

Справка Finance.ua:

Вчера, 4 марта, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, который предложил новый премьер-министр Денис Шмыгаль.