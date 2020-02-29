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В ЕС прокомментировали перестановки в украинском Кабмине

В ЕС прокомментировали перестановки в украинском Кабмине

Европейский Союз отметил прогресс правительства Алексея Гончарука и надеется, что новый Кабинет министров продолжит проводить реформы в Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

По его словам, ЕС констатировал значительный прогресс предыдущего Кабмина, особенно – в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

“Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый. Верховенство права остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций (в Украине. – Ред.)”, – цитирует заявление ЕС журналист.

Справка Finance.ua:

По материалам РБК-Украина
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