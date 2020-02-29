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Нардепы проголосовали за новый состав Кабинета министров

Нардепы проголосовали за новый состав Кабинета министров

Сегодня Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, который предложил новый премьер-министр Денис Шмыгаль.

За соответствующий список министров проголосовали 277 народных депутата.

Интересно, что ни одного голоса за новый состав Кабмина не дали нардепы из фракций “Европейская солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Батьківщина” и “Голос”.

Поименный список нового Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем:

  • Министр финансов Украины – Игорь Уманский.
  • Министр социальной политики – Марина Лазебная;
  • Министр внутренних дел – Арсен Аваков;
  • Министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
  • Министр юстиции Украины – Денис Малюська;
  • Министр здравоохранения – Илья Емец;
  • Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;
  • Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
  • Министр Кабинета министров – Олег Немчинов;
  • Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт;
  • Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников.

Несколько должностей остаются вакантными: министр энергетики, образования, культуры, агропромышленного комплекса.

Напомним, перед представлением нового состава Кабмина Владимир Зеленский раскритиковал правительство Алексея Гончарука. По его словам, несмотря на определенные достижения в своей работе, Кабмин допустил целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.

По материалам Finance.UA
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