Нардепы проголосовали за новый состав Кабинета министров

Сегодня Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, который предложил новый премьер-министр Денис Шмыгаль.

За соответствующий список министров проголосовали 277 народных депутата.

Интересно, что ни одного голоса за новый состав Кабмина не дали нардепы из фракций “Европейская солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Батьківщина” и “Голос”.

Поименный список нового Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем:

Министр финансов Украины – Игорь Уманский.

Министр социальной политики – Марина Лазебная;

Министр внутренних дел – Арсен Аваков;

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий;

Министр юстиции Украины – Денис Малюська;

Министр здравоохранения – Илья Емец;

Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;

Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов;

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт;

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников.

Несколько должностей остаются вакантными: министр энергетики, образования, культуры, агропромышленного комплекса.

Напомним, перед представлением нового состава Кабмина Владимир Зеленский раскритиковал правительство Алексея Гончарука. По его словам, несмотря на определенные достижения в своей работе, Кабмин допустил целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.