Нардепы проголосовали за новый состав Кабинета министров

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Сегодня Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров Украины, который предложил новый премьер-министр Денис Шмыгаль.
За соответствующий список министров проголосовали 277 народных депутата.
Интересно, что ни одного голоса за новый состав Кабмина не дали нардепы из фракций “Европейская солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Батьківщина” и “Голос”.
Поименный список нового Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем:
Несколько должностей остаются вакантными: министр энергетики, образования, культуры, агропромышленного комплекса.
Напомним, перед представлением нового состава Кабмина Владимир Зеленский раскритиковал правительство Алексея Гончарука. По его словам, несмотря на определенные достижения в своей работе, Кабмин допустил целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.
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