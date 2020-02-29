Кто вместо Маркаровой? Назначили нового министра финансов

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Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Украины Оксану Маркаров. На должность министра финансов Украины назначен Игорь Уманский.
За такое решение проголосовали депутатов.
Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 по декабрь 2015 года.
Он был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко. Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 по март 2019-му.
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