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Кто вместо Маркаровой? Назначили нового министра финансов

Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Украины Оксану Маркаров. На должность министра финансов Украины назначен Игорь Уманский.

За такое решение проголосовали депутатов.

Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 по декабрь 2015 года.

Он был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко. Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 по март 2019-му.

Справка Finance.ua:

  • Маркарова возглавляла Минфин с июня 2018 – она ​​стала и.о. главы ведомства после того, как Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. 22 ноября 2018-го Рада назначила ее министром финансов.
  • По инициативе Оксаны Маркаровой в Министерстве создан крупнейший портал открытых данных в секторе публичных финансов Edata.
  • Оксана Маркарова является членом наблюдательных советов Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.
  • Также Оксана Маркарова является членом Консультативного Совета Национального университета Киево-Могилянская Академия, входит в круг Друзей Украинского католического университета и является членом Международной организации молодых президентов (YPO). Имеет профессиональную лицензию по торговле ценными бумагами, управлению активами.
По материалам Finance.UA
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