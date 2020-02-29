Назначен новый премьер-министр Украины

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Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
За его кандидатуру проголосовало 291 народных депутата.
Про курс. Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий.
О коронавирусе. Шмигаль считает, что правительство должно разработать комплексную программу противодействия распространению коронавируса CОVID-19.
Основные цели. Одной из главных целей правительства будет усиление экономического блока, который должен обеспечить рост промышленности и аграрного сектора.
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