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Назначен новый премьер-министр Украины

Назначен новый премьер-министр Украины

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

За его кандидатуру проголосовало 291 народных депутата.

Про курс. Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий.

О коронавирусе. Шмигаль считает, что правительство должно разработать комплексную программу противодействия распространению коронавируса CОVID-19.

Основные цели. Одной из главных целей правительства будет усиление экономического блока, который должен обеспечить рост промышленности и аграрного сектора.

Справка Finance.ua:

  • Денис Шмыгаль в 1997 году окончил Государственный университет «Львовская политехника», менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. С 2003 года — кандидат экономических наук
  • 2015—2017 — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
  • 2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
  • 2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
  • Бывший глава Ивано-Франковской ОГА и экс-топ-менеджер ДТЭК Рината Ахметова.
По материалам Finance.UA
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