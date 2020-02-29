Государство продаст единственного производителя соли в Украине — Артемсоль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие Артемсоль.
Такое решение приняли во время заседания правительства 3 марта, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. Артемсоль приватизируют», — сообщил Гончарук.
Он отметил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, Артемсоль оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Против руководства этого госпредприятия возбудили дела за взятки в 800 тысяч гривен.
«Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована через прозрачный аукцион», — добавил Гончарук.
Государственная компания Артемсоль является одним из крупнейших в мире предприятием, которое производит соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.
Раньше государство отменило государственную монополию на производство спирта, выставив на продажу спиртовые заводы государственной компании Укрспирта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 22598 23
"Золотая виза" за инвестиции от $100 тысяч: украинское гражданство для иностранцев5 ч. назад - 1536 11
Индексации пенсий быть: Минсоцполитики анонсировало рост выплат (инфографика)Вчера, 20:06 - 5555 9
Иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в государственный долг Украины из-за коронавируса — Нацбанк6 ч. назад - 559 4
Гетманцев об "антиколомойском" законе: компромиссной версии для МВФ еще нет11 ч. назад - 525 4
Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельностьВчера, 21:30 - 22598 23
Morgan Stanley обновил прогноз курса гривны к концу 2020 года6 ч. назад - 5578 2
Коронавирус и падение спроса на ОВГЗ: что ждать от курса в марте?12 ч. назад - 4006 1
Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)5 ч. назад - 3619
Межбанк: с чего начался вторник10 ч. назад - 1771
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)6 ч. назад - 97 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2060
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1017 4
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6384
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 2066