Государство продаст единственного производителя соли в Украине — Артемсоль

Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать государственную монополию на производство соли и продать государственное предприятие Артемсоль.

Такое решение приняли во время заседания правительства 3 марта, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. Артемсоль приватизируют», — сообщил Гончарук.

Он отметил, что против предприятия открывали производства в Антимонопольном комитете, подозревая его в злоупотреблении монопольным положением. В частности, Артемсоль оштрафовали на 3,14 миллиона гривен. Против руководства этого госпредприятия возбудили дела за взятки в 800 тысяч гривен.

«Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована через прозрачный аукцион», — добавил Гончарук.

Государственная компания Артемсоль является одним из крупнейших в мире предприятием, которое производит соль. Работает в Донецкой области, добывая соль из шахт.

Раньше государство отменило государственную монополию на производство спирта, выставив на продажу спиртовые заводы государственной компании Укрспирта.