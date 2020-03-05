ТОП-5 б/у автомобилей, у которых расход топлива на 50% больше паспортного

Не секрет, что реальный расход топлива у автомобилей иногда больше, чем заявляет автопроизводитель. У некоторых машин разница может быть значительна. Эксперты экологической организации Transport&Environment назвали ТОП-5 б/у автомобилей, у которых расход горючего на 50% больше паспортного значения.

Mercedes-Benz A-Class третьего поколения

Согласно тестам экспертов Transport&Environment Mercedes-Benz A-Class третьего поколения в повседневных условиях тратит на 50% больше топлива, чем заявляет производитель.

Mercedes-Benz C-Class третьего поколения

Третье поколение Mercedes-Benz C-Class появилось в 2007 году. Его выпускали до 2014 года. У этой модели было три варианта кузова. Автомобиль хороший, но, оказывается, он в реальных условиях тратит на 50% больше топлива, чем заявлено в паспорте.

Mercedes-Benz E-Class четвертого поколения

Mercedes-Benz E-Class четвертого поколения появился в 2009 году. Его выпускали до 2016 года. В 2014 году тесты показали, что он тратит на 50% больше топлива, чем утверждал производитель.

BMW 5 series шестого поколения

Шестое поколение BMW 5 series дебютировало в 2010 году. “Пятерку” серьезно доработали, в том числе добавив новый двигатель и гибридную силовую установку. Однако, расход топлива примерно на 50% больше, чем говорил производитель.

Peugeot 308

Мы не знаем, какое поколение Peugeot 308 было взято для тестов. Скорее всего, это второе поколение, которое появилось в 2013 году. В любом случае, этот автомобиль потреблял почти на 50% больше топлива, чем было заявлено официально.