Google потратит 10 млрд долларов на новые офисы и дата-центры

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Google потратит в 2020 году более 10 млрд долларов на запуск новых дата-центров и офисов в США.
Об этом рассказал генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai).
По его словам, запланированные инвестиции будут сосредоточены на 11 штатах, включая Калифорнию, Колорадо, Джорджию, Массачусетс, Небраску, Нью-Йорк, Оклахому, Огайо, Пенсильванию, Техас и Вашингтон.
Google планирует расширить существующие объекты в этих штатах, а также построить новые. Один из проектов, на который обратил внимание Пичаи, – это облачный дата-центр стоимостью 600 млн долларов, который Google в настоящее время строит в Огайо. Запуск ЦОДа намечен на 2021 год.
Что касается офиса, Google откроет в Нью-Йорке корпоративный кампус, в который будет вложено 1 млрд долларов. Благодаря этому офису компания сможет удвоить численность персонала в Нью-Йорке.
Помимо США, Google расширяет свою деятельность и в Европе. Компания намерена потратить 3 млрд евро расширение своей сети центров обработки данных в Европе. В частности, планируется вложить 600 млн долларов в новый ЦОД в финском городе Хамина. Помимо Финляндии, европейские дата-центры Google расположены в Голландии, Ирландии и Бельгии.
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