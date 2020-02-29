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Google потратит 10 млрд долларов на новые офисы и дата-центры

Google потратит 10 млрд долларов на новые офисы и дата-центры

Google потратит в 2020 году более 10 млрд долларов на запуск новых дата-центров и офисов в США.

Об этом рассказал генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

По его словам, запланированные инвестиции будут сосредоточены на 11 штатах, включая Калифорнию, Колорадо, Джорджию, Массачусетс, Небраску, Нью-Йорк, Оклахому, Огайо, Пенсильванию, Техас и Вашингтон.

Google планирует расширить существующие объекты в этих штатах, а также построить новые. Один из проектов, на который обратил внимание Пичаи, – это облачный дата-центр стоимостью 600 млн долларов, который Google в настоящее время строит в Огайо. Запуск ЦОДа намечен на 2021 год.

Что касается офиса, Google откроет в Нью-Йорке корпоративный кампус, в который будет вложено 1 млрд долларов. Благодаря этому офису компания сможет удвоить численность персонала в Нью-Йорке.

Помимо США, Google расширяет свою деятельность и в Европе. Компания намерена потратить 3 млрд евро расширение своей сети центров обработки данных в Европе. В частности, планируется вложить 600 млн долларов в новый ЦОД в финском городе Хамина. Помимо Финляндии, европейские дата-центры Google расположены в Голландии, Ирландии и Бельгии.

По материалам internetua.com
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