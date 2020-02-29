"Аграрный фонд" получил более 3 миллиардов убытка

Внутренний аудит государственного ПАО “Аграрный фонд” показал, что компания за 2019 год понесла 3,27 миллиарда гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба “Аграрного фонда”.

“В последние годы умышленно скрывалось реальное финансовое состояние государственной компании и размер причиненного вреда”, – сообщает компания.

Также было выявлено, что в 2018 году была неправомерно отражена прибыль компании.

“Так, 0,17 млрд грн расходов, относимых на финансовые результаты 2019 года, должны были указать в предыдущем отчетном году, что фактически свело бы показанную на бумаге прибыль в 140 млн грн до отрицательных значений”, – говорится в сообщении.

На балансе “Аграрного фонда” учитывались запасы завышенной стоимости от стоимости их приобретения, а также запасы, над которыми Фонд не имеет физического контроля (406 млн грн).

Также аудит выявил несостоятельность покрытия операционной деятельностью Фонда в полном объеме расходов на обслуживание кредитного ресурса (за год – 388 млн грн) и административных расходов (за год – 329 млн грн).

“Одной из причин такой ситуации является то, что общество отошло от принципов уставной деятельности (поддержка сельхозпроизводителя, закупка зерна и т.д.) и сосредоточилось на несвойственных для фонда операциях на рынке минудобрений. Под эту потенциально убыточную деятельность были вовлечены значительные кредитные ресурсы”, – сообщает “Аграрный фонд”.

Также была списана дебиторская задолженность и сформирован резерв сомнительных долгов под дебиторскую задолженность банковских учреждений, которые уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации в сумме 1,49 млрд грн.

“К сожалению, более детальный аудит деятельности предприятия в период 2015-2018 годов затруднен, и это довольно длительный процесс, поскольку бухгалтерские базы в 1С за этот период в октябре 2019 были удалены с серверов общества”, – сообщает “Аграрный фонд”.