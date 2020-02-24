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Ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд

Ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд

Мировой туризм может потерять $22 млрд в результате кризиса из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Об этом заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в интервью газете El Mundo в четверг, 27 февраля.

“Все еще рано знать это (степень влияния – ред.), но во Всемирной туристической организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору, как минимум, в $22 млрд. Граждане Китая – это путешественники, которые тратят больше, когда куда-то отправляются”, – сказала Гевара.

По материалам Корреспондент.net
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