Ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд

Мировой туризм может потерять $22 млрд в результате кризиса из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Об этом заявила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в интервью газете El Mundo в четверг, 27 февраля.

“Все еще рано знать это (степень влияния – ред.), но во Всемирной туристической организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору, как минимум, в $22 млрд. Граждане Китая – это путешественники, которые тратят больше, когда куда-то отправляются”, – сказала Гевара.