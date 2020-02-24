В программу "Доступные кредиты 5-7-9%" включат дополнительную опцию

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С началом весны, 1 марта, Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
“С помощью запуска второго компонента программы “Доступные кредиты 5-7-9%” мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. И это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей”, – заявил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.
Кто сможет воспользоваться опцией:
Один из банков уже подписал договор с Фондом, чтобы с 1 марта клиенты смогли воспользоваться такой опцией, другие банки – на очереди.
Напомним, ранее Маркарова объяснила механизм работы программы “доступных кредитов”.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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