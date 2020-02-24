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В программу "Доступные кредиты 5-7-9%" включат дополнительную опцию

В программу "Доступные кредиты 5-7-9%" включат дополнительную опцию

С началом весны, 1 марта, Государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

“С помощью запуска второго компонента программы “Доступные кредиты 5-7-9%” мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. И это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей”, – заявил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

Кто сможет воспользоваться опцией:

  • предприниматели, решившие создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеющие ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности;
  • в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, которая будет покрывать до 50% его кредита по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Один из банков уже подписал договор с Фондом, чтобы с 1 марта клиенты смогли воспользоваться такой опцией, другие банки – на очереди.

Напомним, ранее Маркарова объяснила механизм работы программы “доступных кредитов”.

Справка Finance.ua:

  • В правительстве планируют все виды кредитования сделать на условном уровне 5-7-9%, для снижения стоимости ресурсов.

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По материалам Finance.UA
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