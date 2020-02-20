Нардеп рассказал, как была устроена коррупция в сфере строительства

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Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Об этом заявил народный депутат Иван Юнаков в интервью Экономической правде.
По словам нардепа, структура ГАСИ филигранна и сложна.
“Уникальность системы в том, что в ГАСИ взяток не брали, но делали все, чтобы загнать застройщика к частным структурам, например, в “Украинскую строительную экспертизу”. Эти компании проводили весь спектр услуг, чтобы получить безопасное (даже если были нарушения) сопровождение объекта в ГАСИ. Были сотрудники, которые занимались “загоном” — загоняли застройщика к этим компаниям”, – заявил Юнаков.
По его словам, официальные лица инспекции денег “не видели” и привлечь их к ответственности не за что.
“Предполагаем, что деньги им потом спускали вниз как “зарплату” в конвертах”, – сказал нардеп.
Функционирование коррупционной системы поддерживали юридический и силовой блоки.
“Юридической частью занималась семья Рыбаков. Рыбак-отец, который был спикером парламента, и его сын (сын экс-спикера Верховной Рады Владимира Рыбака Александр возглавлял ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича. – Ред.). Это доказанные вещи, потому что существуют уголовные производства и у одних, и у других”, – говорится в интервью.
“Юридическая часть вместе с Кучером (Сергей Кучер, руководитель киевского ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича. – Ред) создавала законы, схемы. Их поддерживал силовой блок — прокуратура в лице семьи Пшонки, тоже отец и сын”, – заявил Юнаков.
Он добавил, что большинство чиновников ГАСИ занимались лишь операционной деятельностью.
“Вот эти все товарищи (показывает на Януковича, Пшонку и Рыбака. – Ред.), вот откуда ноги растут. Если сверху нет команды — все сразу рушится”, – сообщил нардеп.
В 2011 году была проведена корректировка закона, согласно которой ГАСИ выполняла исключительно декларативную функцию. С тех пор ГАСИ юридически не несла никакой ответственности, рассказал Юнаков.
“Соответственно, работники ГАСИ имели полное право закрывать глаза на какие-то нарушения, или работал принцип молчаливого согласия. Поэтому схема и работала. Никто из этих ребят официально не подписывал документы”, – говорится в интервью.
Юнаков отметил, что при президентстве Петра Порошенко система продолжила функционировать.
“В 2015 году добавился Научно-технический совет, который позволил обходить государственные строительные нормы и закон. (На верхнем уровне сменились бенефициары), а на нижних уровнях фамилии остались те же”, – заявил нардеп.
Отвечая на вопрос, почему коррупционная вертикаль продолжила работать и при президенте Владимире Зеленском, Юнаков заявил, что связь между верхней и нижней частями вертикали начала разрываться.
“Коррупционный механизм был налажен, и, на наш взгляд, поток останавливался на среднем звене, наверх он не шел. Потом его участники начали между собой что-то делить, и система начала разваливаться. Система начала сама себя грызть и все это вылезло наверх”, – заявил он.
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