Какое жилье чаще всего покупают в Украине

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Украинцы готовы переплачивать за надежное и энергоэффективное жилье, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.
“В последнее время наблюдается тенденция, когда покупатели идут в компании, которые подтвердили свой авторитет. Предпочитают квартиры с индивидуальным, а не централизованным отоплением. Это возможность в будущем сэкономить на коммунальных услугах”, – говорит эксперт.
По его словам, те, кто арендовал квартиры, больше не хотят “жить в муравейниках”. Ищут жилье со своей территорией, парком и магазинами рядом.
“Застройщики следят за спросом и предложениями конкурентов. Строят большие кухни, в приоритете – рационально-функциональное планирование. Пытаются задействовать каждый квадратный метр. Как правило, высотная застройка компаниям более выгодна – чем больше этажей, тем строительство дешевле. Однако эксплуатирующим компаниям легче обслуживать дом на 9 этажей. Там меньше нагрузка на инженерные сети”, – сказал Земляной.
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