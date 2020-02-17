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Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов» (фото)

Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов» (фото)

Ателье Bentley Mulliner представило особую версию кабриолета Continental GT Convertible для «искушенных клиентов». Исполнение Mulliner Convertible сочетается с любым из двух двигателей, доступных для модели, а отличается особым декором и оснащением.

Публичный дебют первого экземпляра Continental GT Mulliner Convertible состоится на автосалоне в Женеве.

Выделиться Bentley Continental GT Mulliner Convertible помогут уникальная решетка радиатора Double Diamond, брендированные вентиляционные прорези на передних крыльях и 22-дюймовые десятиспицевые колеса с плавающими ступичными колпачками. Дизайн салона кабриолета вдохновлён концепцией Diamond-in-Diamond: декоративная контрастная прострочка состоит из двух дополняющих друг друга цветов, за счет чего подчеркивается форма рисунка.


Фото: motor.ru

Ромбовидный узор нанесен на сиденья, двери, «полку» за вторым рядом сидений и впервые – на накладку центрального тоннеля. Создание такого салона занимает 18 месяцев и требуется около 400 тысяч стежков, то есть в каждом ромбе их 712. Сложный декор дополняют подсвечивающие накладки на пороги, фоновая подсветка с семью цветовыми решениями, часы Breitling с циферблатом из шлифованного серебра и аудиосистема Naim с 20-канальным усилителем. Покупателю на выбор предложены восемь трехцветных вариантов оформления интерьера.


Фото: motor.ru

К каждому автомобилю прилагаются два ключа в кожаных чехлах и подарочной коробке. Их цвет совпадает с выбранной темой оформления салона.


Фото: motor.ru

Bentley Continental GT Mulliner Convertible можно заказать как с V8 4.0 (550 сил и 770 Нм), так и с W12 6.0 (635 сил и 900 Нм). Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Кабриолет с топовым мотором разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды и достигает 333 километров час; версии с «восьмеркой» на ускорение до ста требуется четыре секунды ровно.

По материалам motor.ru
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