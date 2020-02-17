Автомобили на тротуарах: как читатели Finance.ua предлагают наказывать водителей

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Недавно мы писали о том, что за выезд автомобиля на тротуар предлагают поднять штрафы и изымать водительское удостоверение на срок от одного до трех лет. Документ с такими предложениями был размещен на сайте электронных петиций Украины.
По словам автора петиции, массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия прямой нормы закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, в Кодексе об административных правонарушениях.
Поэтому автор документа предлагает дополнить соответствующей статьей Кодекс Украины об административных правонарушениях, тем самым введя ответственность за езду по тротуарам независимо от цели такой езды.
В качестве наказания за такое правонарушение предлагается установить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов граждан (3400 грн) или лишение права управления на один год за совершение его впервые и штраф в размере 300 необлагаемых минимумов граждан (сейчас – 5100 грн) или лишение права управления на три года в случае его повторного совершения.
Также в петиции указывается необходимость введения ответственности владельца транспортного средства в случае, если автомобиль двигался по тротуару и скрылся с места нарушения.
Пользователи форума решили в комментариях поделиться своими идеями урегулирования этой проблемы и выдали немало идей, которые действительно могут помочь в вопросе автомобилей на тротуарах:
Форумчанин Igorten уверен, что прежде всего стоит усовершенствовать украинскую систему контроля и наказаний за нарушения:
Несмотря на это, maestro71 уверяет, что Украине нужны более решительные шаги, основным из которых должно стать изменение судебной власти в государстве. По его мнению, именно справедливая судебная система поставит точку в нарушении порядка водителями автомобилей:
Пользователь panzershreck1921 указал на неточность в словах автора петиции, которая совсем меняет представленную им картину:
Rainbow видит решение этой проблемы в недостаточной защищенности самих тротуаров от наезда водителей. Также он предлагает дать разрешение на фиксацию правонарушений другими участниками дорожного движения:
С этой идеей солидарен форумчанин safonovstanislav, ведь проблема не только в том, что автомобилисты выезжают на пешеходную зону, но и в том, что автомобили остаются припаркованными на тротуарах и мешают движению пешеходов:
Mykola подытожил сгенерированные идеи пользователей форума и отметил, что такие шаги приведут к организованности дорожного движения наравне с европейским. И для этого нужно совсем немного:
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