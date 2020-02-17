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Дурову продлили запрет на продажу криптовалюты

Дурову продлили запрет на продажу криптовалюты

В США начались первые очные слушания по делу Комиссии по ценным бумагам против Telegram.

Об этом пишет The Daily Fintech.

По итогу первого заседания суд на неопределенное время продлил запрет на выпуск криптовалюты Gram и пообещал вынести окончательный вердикт до 30 апреля. На эту дату был перенесен официальный запуск блокчейна TON.

Комиссия продолжила утверждать, что считает криптовалюту Gram незаконно выпущенной ценной бумагой. По мнению регулятора, Telegram должен была регистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами.

В то же время, судья призвал стороны сконцентрироваться на экономической сущности Gram. Также судья поинтересовался, насколько проект готов к запуску и что произойдет, если основатели компании «бросят TON, заберут деньги и уедут на острова».

Адвокат Telegram заявил, что если суд примет решение о полном запрете криптовалюты Gram, компания отменит запуск и вернет средства инвесторам.

По материалам НВ
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